Спорт

"Начни побеждать Соболенко": новая публикация Рыбакиной вызвала восхищение

теннисистка Елена Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 13:27 Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сегодня, 30 марта 2026 года, опубликовала в своем Instagram фотографии, сделанные в Майами, сообщает Zakon.kz.

Новая публикация теннисистки вызвала восхищение среди ее фанатов.

В комментариях Рыбакиной пожелали успехов в следующих турнирах и попросили ее снова начать побеждать белорусскую теннисистку Арину Соболенко. Также Елену завалили комплиментами, отметив ее красоту и простоту:

  • "Красотка".
  • "Ты самая лучшая".
  • "С вами теннис такой красивый".
  • "Наша Лена – самая лучшая, самая красивая".
  • "Красотка, Лена, удачи на следующих турнирах!"
  • "Пожалуйста, снова начни побеждать Соболенко".
  • "Та редкая комбинация – сила, спокойствие и стиль".
  • "Давай, Лена! В следующий раз ты победишь Соболенко".
  • "Глаза чистые, взгляд красивый, сразу видно – хороший человек".
  • "Спасибо, Лена, за фото и, конечно, за игру. Успехов на грунтовых кортах".
  • "Наша красавица и умница, молимся за нее. Будет первой ракеткой мира".
  • "Рад, что ты наслаждаешься остатком дня перед предстоящим туром, Лена".
  • "Из Бразилии: я пытался болеть за Соболенко, но мое сердце выбрало тебя".
  • "Елена, я так горжусь тобой Я из Германии и смотрю теннис только ради тебя".
  • "Леночка, какие хорошие фотографии! Какая ты стала взрослая, уверенная в себе, горжусь тобой! Удачи тебе во всем!"
  • "Моя ж ты звездочка, молюсь каждый раз за тебя и переживаю, когда проигрыш. Как за дочу свою болею за тебя всегда".
  • "Спасибо тебе за твою простоту, ведь это не просто образ жизни, а послание людям. Это та твоя черта, которую я ценю больше всего".
  • "Увидеть твою улыбку – это лучшая награда. Простота – твоя визитная карточка, Лена. С глубочайшим уважением из Армении. Всегда с тобой, Лена".

Известный теннисист оценил психологическое преимущество Соболенко над Рыбакиной

Ранее мы писали, что Елена Рыбакина все больше отстает от Арины Соболенко в рейтинге по итогам "Мастерсов".

Динара Халдарова
