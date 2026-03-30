"Начни побеждать Соболенко": новая публикация Рыбакиной вызвала восхищение
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сегодня, 30 марта 2026 года, опубликовала в своем Instagram фотографии, сделанные в Майами, сообщает Zakon.kz.
Новая публикация теннисистки вызвала восхищение среди ее фанатов.
В комментариях Рыбакиной пожелали успехов в следующих турнирах и попросили ее снова начать побеждать белорусскую теннисистку Арину Соболенко. Также Елену завалили комплиментами, отметив ее красоту и простоту:
- "Красотка".
- "Ты самая лучшая".
- "С вами теннис такой красивый".
- "Наша Лена – самая лучшая, самая красивая".
- "Красотка, Лена, удачи на следующих турнирах!"
- "Пожалуйста, снова начни побеждать Соболенко".
- "Та редкая комбинация – сила, спокойствие и стиль".
- "Давай, Лена! В следующий раз ты победишь Соболенко".
- "Глаза чистые, взгляд красивый, сразу видно – хороший человек".
- "Спасибо, Лена, за фото и, конечно, за игру. Успехов на грунтовых кортах".
- "Наша красавица и умница, молимся за нее. Будет первой ракеткой мира".
- "Рад, что ты наслаждаешься остатком дня перед предстоящим туром, Лена".
- "Из Бразилии: я пытался болеть за Соболенко, но мое сердце выбрало тебя".
- "Елена, я так горжусь тобой Я из Германии и смотрю теннис только ради тебя".
- "Леночка, какие хорошие фотографии! Какая ты стала взрослая, уверенная в себе, горжусь тобой! Удачи тебе во всем!"
- "Моя ж ты звездочка, молюсь каждый раз за тебя и переживаю, когда проигрыш. Как за дочу свою болею за тебя всегда".
- "Спасибо тебе за твою простоту, ведь это не просто образ жизни, а послание людям. Это та твоя черта, которую я ценю больше всего".
- "Увидеть твою улыбку – это лучшая награда. Простота – твоя визитная карточка, Лена. С глубочайшим уважением из Армении. Всегда с тобой, Лена".
Ранее мы писали, что Елена Рыбакина все больше отстает от Арины Соболенко в рейтинге по итогам "Мастерсов".
