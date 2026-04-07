#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
466.33
538.47
5.9
Спорт

Казахстанская боксерша "ликвидировала" соперницу за место в финале чемпионата Азии

Боксерша Дина Исламбекова , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 07:42 Фото: Instagram/boks_alemy.kz
6 апреля в Улан-Баторе (Монголия) прошел полуфинальный поединок чемпионата Азии по боксу в весе свыше 80 кг, в котором выступили Дина Исламбекова (Казахстан) и Олтиной Сотимбоева (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, Дина Исламбекова является бронзовым призером чемпионата мира-2019, а ее соперница в прошлом году добралась до четвертьфинала мирового первенства в Ливерпуле и выиграла ряд международных турниров.

Уступая сопернице в росте, казахстанка в первом раунде за счет быстрой работы ног и реактивного сближения составила конкуренцию сопернице. Судейские записки – 3:2 в пользу Дины – говорят сами за себя.

Во втором раунде Исламбекова бомбардировала соперницу тяжелыми ударами. Как итог – 5:0 в пользу казахстанки в этом отрезке боя. Казахстанка победила единогласным решением судей, завоевав путевку в финал.

Ранее выяснилось, что Торехан Сабырхан пробился в финал ЧА-2026 по боксу.

Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
