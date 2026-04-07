Рулевой "Баварии" дал прогноз на битву против "Реала" в Лиге чемпионов

В ночь на 8 апреля начинаются поединки стадии 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в одном из которых мадридский "Реал" дома принимает немецкую "Баварию", сообщает Zakon.kz.

До начала этого матча эксперты отдают небольшое предпочтение клубу из Мюнхена. Однако наставник "Баварии" Венсан Компани вовсе так не считает и немного опасается гостевой встречи.

Vincent Kompany: "We have to prepare for the best version of Real Madrid, the one that played against Man City. They're still one of the best teams in Europe. It's probably the toughest away fixture in the Champions League. We want to win here tomorrow" pic.twitter.com/sPKupGCQKb — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 6, 2026

"Должны подготовиться к лучшей версии "Реала", они по-прежнему одна из лучших команд в Европе. Вероятно, это самый сложный выездной матч в Лиге чемпионов, хотим победить здесь. Обе команды великолепны. Ждем возвращения Кейна и его согласия выйти в старте". Главный тренер "Баварии" Венсан Компани

В свою очередь главный тренер "сливочных" Арбелоа адресовал массу комплиментов в сторону своего бельгийского коллеги.

"Бавария" проводит шикарный сезон, знаем, что "мюнхенцы" готовят нам на поле. С ними всегда особенная история. На "Бернабеу" нас ждет еще один великолепный вечер Лиги чемпионов. Чтобы побеждать, нужно хорошо делать многое на всех этапах игры. Чтобы быть отличной командой, нужно быть очень сплоченными и обладать коллективным менталитетом. Соперник – хорошо подготовленная команда, их индивидуальность и стиль игры сразу бросаются в глаза. Очень агрессивны в обороне, заставляют соперника оказываться в ситуациях, когда каждый игрок неустанно возвращается назад. Создают моменты на флангах с помощью очень талантливых игроков, сбалансированная команда с множеством сильных сторон. Невероятно самоотверженны в обороне. Их тренер заслуживает всяческой похвалы, потому что проделывает огромную работу". Альваро Арбелоа

Битва двух грандов мирового футбола стартует 8 апреля в 00:00 по казахстанскому времени. Стоит подчеркнуть, что "Реал" и "Бавария" встретятся между собой в 29-й раз в истории Лиги чемпионов УЕФА.