#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
466.33
538.47
5.9
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
466.33
538.47
5.9
Спорт

Рулевой "Баварии" дал прогноз на битву против "Реала" в Лиге чемпионов

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 10:38
В ночь на 8 апреля начинаются поединки стадии 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в одном из которых мадридский "Реал" дома принимает немецкую "Баварию", сообщает Zakon.kz.

До начала этого матча эксперты отдают небольшое предпочтение клубу из Мюнхена. Однако наставник "Баварии" Венсан Компани вовсе так не считает и немного опасается гостевой встречи.

"Должны подготовиться к лучшей версии "Реала", они по-прежнему одна из лучших команд в Европе. Вероятно, это самый сложный выездной матч в Лиге чемпионов, хотим победить здесь. Обе команды великолепны. Ждем возвращения Кейна и его согласия выйти в старте". Главный тренер "Баварии" Венсан Компани

В свою очередь главный тренер "сливочных" Арбелоа адресовал массу комплиментов в сторону своего бельгийского коллеги.

"Бавария" проводит шикарный сезон, знаем, что "мюнхенцы" готовят нам на поле. С ними всегда особенная история. На "Бернабеу" нас ждет еще один великолепный вечер Лиги чемпионов. Чтобы побеждать, нужно хорошо делать многое на всех этапах игры. Чтобы быть отличной командой, нужно быть очень сплоченными и обладать коллективным менталитетом. Соперник – хорошо подготовленная команда, их индивидуальность и стиль игры сразу бросаются в глаза. Очень агрессивны в обороне, заставляют соперника оказываться в ситуациях, когда каждый игрок неустанно возвращается назад. Создают моменты на флангах с помощью очень талантливых игроков, сбалансированная команда с множеством сильных сторон. Невероятно самоотверженны в обороне. Их тренер заслуживает всяческой похвалы, потому что проделывает огромную работу".Альваро Арбелоа

Битва двух грандов мирового футбола стартует 8 апреля в 00:00 по казахстанскому времени. Стоит подчеркнуть, что "Реал" и "Бавария" встретятся между собой в 29-й раз в истории Лиги чемпионов УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: