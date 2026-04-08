Спорт

"Бавария" обыграла "Реал" впервые за последние 14 лет в Лиге чемпионов

Футбол Победа ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 09:54 Фото: Instagram/fcbayern
В ночь на 8 апреля стартовали поединки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в одном из которых в Мадриде "Реал" проиграл мюнхенской "Баварии" со счетом 1:2. Тем самым немецкий клуб впервые победил "сливочных" с 2012 года, ообщает Zakon.kz.

Интерес к этому матчу, который проходил на "Сантьяго Бернабеу", был огромный, так как здесь встречались одни из главных фаворитов турнира.

Гости усилиями Луиса Диаса открыли счет на 41-й минуте. На старте второго тайма Гарри Кейн удвоил преимущество "Баварии".

Вскоре "Реал" благодаря своему главному снайперу Килиану Мбаппе сумел отыграть всего лишь один мяч. При счете 2:1 в пользу "мюнхенцев" прозвучал финальный свисток.

"Мы остаемся в игре, это очевидно, не хватает всего одного гола, способны выиграть на любом поле. При счете 0:2 отыграться было бы очень сложно. Жаль, что не реализовали хотя бы один из наших моментов, слишком глубоко сели, особенно вингеры. Их прессинг очень агрессивный, много говорили о том, что нужно избегать потерь. Второй гол стал серьезным ударом, команда хорошо отреагировала и показала характер. Говорил Винисиусу, что один гол оставляет нас в противостоянии. Даже при счете 1:2 мы слишком рисковали".Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа

Таким образом, немецкий гранд сумел переиграть королевский клуб впервые за 14 лет в рамках еврокубков. За этот период было семь поражений и две ничьих.

"Не вижу причин, почему не можем снова победить у себя дома, но у соперника невероятный талант. Команда заслужила право быть собой, они выигрывали так много и показывали такой уровень. Нойер делает все так, будто это очень просто, он по-прежнему очень хорош в выборе позиции и игре за линией обороны. Не выиграем турнир без большего количества таких выступлений, важно сохранить наш импульс. "Реал" устроит нам тяжелую игру через неделю, они способны на нечто особенное, но и мы тоже. Заслужили право быть уверенными в себе и требовательными в таких матчах. Но это футбол, никогда не знаешь, что произойдет. Все решают игроки, я лишь стараюсь иногда сказать им пару слов, что-то из того, что сам делал, когда играл".Главный тренер "Баварии" Венсан Компани

К тому же "Бавария" после успеха в Мадриде продлила свою серию без поражений во всех турнирах до 14-ти матчей подряд: 12 побед и две ничьи.

Здесь стоит отметить, что сбылись ранние прогнозы наставника чемпионов Бундеслиги Венсана Компани в гостевой битве против "Реала".

Ответный поединок между этими командами пройдет в Мюнхене 15 апреля.

Куандык Шынасилов
Хавертц на последних секундах вырвал победу "Арсеналу" над "Спортингом"
Рулевой "Баварии" дал прогноз на битву против "Реала" в Лиге чемпионов
Мбаппе признался о готовности к битве с "Баварией" в Лиге чемпионов УЕФА
Лидеры сборной Казахстана примут участие в ЭКМ по спортивной гимнастике в Хорватии
Сборная Казахстана ведёт подготовку к матчам против Азербайджана
Джон Джонс сделал откровенное признание о своей популярности
Алькарас поделился своими мыслями о противостоянии с Синнером
