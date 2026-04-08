Хавертц на последних секундах вырвал победу "Арсеналу" над "Спортингом"

Минувшей ночью лондонский футбольный клуб "Арсенал" на выезде обыграл лиссабонский "Спортинг" со счетом 1:0 в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

За все 90 минут этого поединка, не считая гола из офсайда, команды ни разу не смогли поразить ворота друг друга. Все думали об итоговых нулях. Однако гром грянул в добавленные секунды матча, когда победный и очень важный мяч для "канониров" на 91-й минуте забил Кай Хавертц.

"Очень рад победе в гостях над командой, которая долго не проигрывала дома. В итоге магия наших нападающих принесла нам победу. Прекрасно, именно это необходимо нам на этом этапе сезона. Каждый должен внести свой вклад, и игроки это, безусловно, сделали. Давид Райя сделал два важных сэйва, он феноменален прямо сейчас и выдающийся футболист, нам очень повезло, что он с нами". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

Слова Артеты о непобедимости "Спортинга" подкреплены не только его фразами, но и результатами португальского коллектива, который в этом году проиграл только два матча.

"Игра была равной даже с точки зрения владения мячом. У нас были лучшие возможности, чтобы забить, контролировали ход матча, и, честно говоря, очень доволен игрой футболистов и всей команды. Короткая потеря концентрации дорого нам обошлась, и это огорчает, потому что это случилось на 90-й минуте, но должны поднять голову и двигаться дальше, ведь таков футбол". Главный тренер "Спортинга" Руй Боржеш

Ответная игра между "Арсеналом" и "Спортингом" пройдет в Лондоне 15 апреля.

Тем временем накануне в Улан-Баторе завершились полуфинальные поединки ЧА-2026 по боксу, по итогам которых в активе казахстанской сборной имеется пять бронзовых медалей.