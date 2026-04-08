Умер легендарный футбольный тренер Мирча Луческу

Прошедшей ночью на 80-м году жизни скончался знаменитый румынский футбольный наставник Мирча Луческу, который прославился своей работой в известных клубах Европы, а также в сборной своей страны и Турции, сообщает Zakon.kz.

Тренерскую деятельность Мирчу Луческу начал еще в прошлом веке, а если быть точнее, в 1979 году, когда возглавил румынский "Корвинул".

После этого он встал у руля сборной Румынии, также тренировал питерский "Зенит", украинский "Шахтер", итальянский "Интер" и многие другие команды.

Tragic news. Mircea Lucescu died 15 minutes ago. He leaves behind an entire univers. May God rest his soul. Less than two weeks ago, he led Romania v Turkiye in the play-off for the World Cup, despite being so ill. pic.twitter.com/ZuB2PXQriS — Emanuel Roşu (@Emishor) April 7, 2026

Луческу на прошлой неделе был госпитализирован в клинику во время тренировки румынской сборной, где его состояние начало ухудшаться.

Его заслуги и вклад в мировой футбол неоценимы: как игрок он завоевал семь трофеев, а в качестве тренера – 35 титулов.

Федерация футбола Румынии объявила об организации минуты молчания в память о Мирче Луческу перед предстоящими матчами в Суперлиге, Лиге 2 и Лиге 3, а также в женской Суперлиге.