Спорт

Умер легендарный футбольный тренер Мирча Луческу

Футбол Умер Легенда, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 11:43 Фото: Instagram/echipanationala
Прошедшей ночью на 80-м году жизни скончался знаменитый румынский футбольный наставник Мирча Луческу, который прославился своей работой в известных клубах Европы, а также в сборной своей страны и Турции, сообщает Zakon.kz.

Тренерскую деятельность Мирчу Луческу начал еще в прошлом веке, а если быть точнее, в 1979 году, когда возглавил румынский "Корвинул".

После этого он встал у руля сборной Румынии, также тренировал питерский "Зенит", украинский "Шахтер", итальянский "Интер" и многие другие команды.

Луческу на прошлой неделе был госпитализирован в клинику во время тренировки румынской сборной, где его состояние начало ухудшаться.

Его заслуги и вклад в мировой футбол неоценимы: как игрок он завоевал семь трофеев, а в качестве тренера – 35 титулов.

Федерация футбола Румынии объявила об организации минуты молчания в память о Мирче Луческу перед предстоящими матчами в Суперлиге, Лиге 2 и Лиге 3, а также в женской Суперлиге.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
