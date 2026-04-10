Уступившая в финале ЧА по боксу казахстанка растрогала Казнет
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Казахстанская боксерша Бакыт Сейдиш не выиграла бой в финале Чемпионата Азии в Монголии и сильно из-за этого расстроилась, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, 21-летняя казахстанская боксерша мужественно билась в весовой категории до 70 кг за "золото" с Арундхати Чоудхари из Индии, но победа досталась сопернице.
"Все, что могла, сделала. Но соперница была сильной. Я рассчитывала на свою технику и думала, что побеждаю, но оказалось, что была слабее. Я очень рассчитывала на победу и недовольна вторым местом", – сказала молодая боксерша.
Увидевшие в соцсетях признание спортсменки соотечественники тепло ее поддержали:
- Ты для нас настоящая чемпионка, моя дорогая.
- Пусть эта победа станет поражением, которое укрепит тебя, моя дорогая, все еще впереди! Твои победоносные дни еще впереди, мы всегда будем тебя поддерживать!
- Молодец, девочка-героиня.
- Это только начало, впереди еще много побед. Я верю в тебя! В следующий раз ты обязательно выиграешь золото, без сомнения!
Всего в финал Чемпионата Азии по боксу пробилось восемь представителей нашей страны: 5 мужчин и три женщины.
Ранее стало известно, что казахстанка завоевала "бронзу" на Чемпионате Азии по женской борьбе.
Поделитесь новостью
