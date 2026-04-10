Уступившая в финале ЧА по боксу казахстанка растрогала Казнет

Казахстанская боксерша Бакыт Сейдиш не выиграла бой в финале Чемпионата Азии в Монголии и сильно из-за этого расстроилась, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, 21-летняя казахстанская боксерша мужественно билась в весовой категории до 70 кг за "золото" с Арундхати Чоудхари из Индии, но победа досталась сопернице.

"Все, что могла, сделала. Но соперница была сильной. Я рассчитывала на свою технику и думала, что побеждаю, но оказалось, что была слабее. Я очень рассчитывала на победу и недовольна вторым местом", – сказала молодая боксерша.

Увидевшие в соцсетях признание спортсменки соотечественники тепло ее поддержали:

Ты для нас настоящая чемпионка, моя дорогая.

Пусть эта победа станет поражением, которое укрепит тебя, моя дорогая, все еще впереди! Твои победоносные дни еще впереди, мы всегда будем тебя поддерживать!

Молодец, девочка-героиня.

Это только начало, впереди еще много побед. Я верю в тебя! В следующий раз ты обязательно выиграешь золото, без сомнения!

Всего в финал Чемпионата Азии по боксу пробилось восемь представителей нашей страны: 5 мужчин и три женщины.

Ранее стало известно, что казахстанка завоевала "бронзу" на Чемпионате Азии по женской борьбе.