Спорт

Уступившая в финале ЧА по боксу казахстанка растрогала Казнет

Казахстанская боксерша Бакыт Сейдиш, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 08:54 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Казахстанская боксерша Бакыт Сейдиш не выиграла бой в финале Чемпионата Азии в Монголии и сильно из-за этого расстроилась, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, 21-летняя казахстанская боксерша мужественно билась в весовой категории до 70 кг за "золото" с Арундхати Чоудхари из Индии, но победа досталась сопернице.

"Все, что могла, сделала. Но соперница была сильной. Я рассчитывала на свою технику и думала, что побеждаю, но оказалось, что была слабее. Я очень рассчитывала на победу и недовольна вторым местом", – сказала молодая боксерша.

Увидевшие в соцсетях признание спортсменки соотечественники тепло ее поддержали:

  • Ты для нас настоящая чемпионка, моя дорогая.
  • Пусть эта победа станет поражением, которое укрепит тебя, моя дорогая, все еще впереди! Твои победоносные дни еще впереди, мы всегда будем тебя поддерживать!
  • Молодец, девочка-героиня.
  • Это только начало, впереди еще много побед. Я верю в тебя! В следующий раз ты обязательно выиграешь золото, без сомнения!

Всего в финал Чемпионата Азии по боксу пробилось восемь представителей нашей страны: 5 мужчин и три женщины.

Ранее стало известно, что казахстанка завоевала "бронзу" на Чемпионате Азии по женской борьбе.

Казахстан завоевал еще две путевки в финал ЧА-2026 по боксу
Торехан Сабырхан пробился в финал ЧА-2026 по боксу
Сборная Казахстана по боксу завоевала первую путевку в финал ЧА-2026
Казахстанский стрелок не сумел завоевать медаль Кубка мира в Испании
Пегула и Киз прокомментировали тренировки Швёнтек с Надалем: Этого нельзя допускать
Царукян – о руководстве UFC: Боятся, что я завоюю пояс и уйду из лиги
Алькарас рассказал, как проводит подготовку к матчам на турнирах
