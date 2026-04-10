Торехан Сабырхан недооценил иорданского боксера и поплатился в финале

В Улан-Баторе (Монголия) прошел второй финальный матч ЧА-2026 с участием казахстанского боксера. Торехан Сабырхан, выступающий в весовой категории до 70 килограммов, вышел на ринг в качестве основного фаворита против иорданца Зейяда Ишаиша, сообщает Zakon.kz.

Наш спортсмен доказал свое превосходство уже по итогам первого раунда, но затем он сбавил обороты, чем сразу воспользовался соперник, сравняв счет.

А уже в заключительном раунде поймавший кураж иорданец нанес немного больше точных ударов, чем Торехан, и судьи отдали победу Ишаишу.

Таким образом, Торехан, являющийся действующим чемпионом мира, везет домой только "серебро", а "золото" уезжает в Иорданию.

На данный час у наших мужчин-боксеров две медали, чуть ранее первое место ЧА-2026 досталось Оразбеку Асылкулову (60 кг).

Далее ждем выхода на монгольский ринг еще троих представителей сборной Казахстана.