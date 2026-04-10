Казахстанcкий боксер победил узбекистанца и выиграл "золото" ЧА-2026
10 апреля на азиатском чемпионате по боксу в копилку казахстанской мужской сборной попала вторая высшая медаль. Заработал ее Сабыржан Аккалыков, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, сообщает Zakon.kz.
Соперником нашего боксера в решающем бою ЧА-2026 стал представитель Узбекистана Жавохир Абдурахимов.
С самого начала поединка Сабыржан четко построил свою победную тактику, что в итоге принесло ему золотую медаль азиатского турнира.
Аккалыков единогласным решением судей завоевал титул чемпиона Азии (5:0).
Таким образом, к данному моменту казахстанская мужская дружина завоевала вторую награду высшего достоинства на ринге Улан-Батора.
Немного ранее сильнейшим ЧА-2026 в весе до 60 кг оказался Оразбек Асылкулов, а после него "серебро" досталось Торехану Сабырхану.
Помимо них за "золото" азиатского чемпионата сегодня поспорят еще два казахстанских спортсмена.
