Казахстанcкий боксер победил узбекистанца и выиграл "золото" ЧА-2026

10 апреля на азиатском чемпионате по боксу в копилку казахстанской мужской сборной попала вторая высшая медаль. Заработал ее Сабыржан Аккалыков, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, сообщает Zakon.kz.

Соперником нашего боксера в решающем бою ЧА-2026 стал представитель Узбекистана Жавохир Абдурахимов.

С самого начала поединка Сабыржан четко построил свою победную тактику, что в итоге принесло ему золотую медаль азиатского турнира.

Аккалыков единогласным решением судей завоевал титул чемпиона Азии (5:0).

Таким образом, к данному моменту казахстанская мужская дружина завоевала вторую награду высшего достоинства на ринге Улан-Батора.

Немного ранее сильнейшим ЧА-2026 в весе до 60 кг оказался Оразбек Асылкулов, а после него "серебро" досталось Торехану Сабырхану.

Помимо них за "золото" азиатского чемпионата сегодня поспорят еще два казахстанских спортсмена.