19-летняя звезда "Реала" и "Лиона" Эндрик скоро станет отцом

Талантливый бразильский футболист Эндрик и его жена Габриэли Миранда распространили в социальных сетях радостную новость о будущем пополнении в их семье, сообщает Zakon.kz.

19-летний Эндрик и 24-летняя Габриэли накануне объявили, что вскоре впервые станут родителями. Семейная пара выставила эту новость на личных страницах, добавив туда фотографии с своими двумя собаками.

"Теперь нас 5 👩‍❤️‍👨 🐶 🐶 🤍". Эндрик и Габриэли

Эндрик и Габриэли познакомились три года назад и справили свадьбу в 2025 году. Супруга бразильского футболиста работает моделью на фрилансе и сотрудничает со многими известными брендами. В ее Instagram более одного миллиона подписчиков.

Что касаемо самого Эндрика, то нападающий "Реала" уже четыре месяца играет за французский "Лион" на правах аренды.

"Маленький Пеле" ныне находится в хорошей форме, Талант "Реала" сразу заявил о себе в Лиге 1, что "Лион" хочет оставить игрока у себя.

К тому же Эндрик сейчас на карандаше у главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти, который недавно призвал его на сборы и хочет взять на ЧМ-2026.