Спорт

"Вашингтон" Овечкина не попал в список участников плей-офф Кубка Стэнли

Хоккей Список Плей-офф, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 10:52 Фото: Instagram/capitals
Рано утром 14 апреля в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ клуб "Филадельфия Флайерз" дома обыграл "Каролину Харрикейнз" в серии буллитов (3:2) и гарантировал себе место в плей-офф, сообщает Zakon.kz.

Победа "летчиков" отобрала последний шанс у "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина на попадание в плей-офф НХЛ по итогам регулярного первенства.

Столичный коллектив сейчас идет на девятой строчке таблицы Восточной конференции с активом в 93 очка. А "Филадельфия" уже набрала нужные 96 баллов и недосягаема для преследователя.

В последнем матче сезона 15 апреля команда Овечкина встретится с "Коламбус Блю Джекетс", однако эта игра уже не имеет турнирного значения.

Здесь стоит отметить заслуги клуба "Каролины Харрикейнз", который впервые в истории стал чемпионом Восточной конференции НХЛ, набрав 111 очков.

Плюс главной новостью этих минут стало то, что определены все участники плей‑офф текущего сезона в Кубке Стэнли.

От Восточной конференции места себе обеспечили: "Баффало", "Тампа", "Монреаль", "Бостон", "Питтсбург", "Оттава", "Филадельфия" и "Каролина".

От "Запада" в восьмерке лучших выступят: "Колорадо", "Даллас", "Миннесота", "Анахайм", "Эдмонтон", "Вегас", "Юта" и "Лос-Анджелес".

Поединки раунда плей-офф стартуют 19 апреля.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является "Флорида", которая, к сожалению, в этом сезоне осталась за бортом плей-офф.

А накануне были объявлены все пары плей-офф и плей-ин НБА.

Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" выйти в плей-офф Кубка Стэнли
"Вашингтон" с дублем Овечкина обыграл конкурента за выход в плей-офф
"Вашингтон" сравнял счет в четвертьфинале Кубка Стэнли с "Каролиной"
"Обучение по скаутингу": в казахстанском футболе начали путь развития по поиску талантов
"Побивший" казаха чемпион Азии из Узбекистана получил бой против непобеждённого россиянина
Опубликовано расписание игр сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею
Токаев подписал закон о подушевом финансировании в детско-юношеском спорте
