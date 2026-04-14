"Вашингтон" Овечкина не попал в список участников плей-офф Кубка Стэнли

Рано утром 14 апреля в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ клуб "Филадельфия Флайерз" дома обыграл "Каролину Харрикейнз" в серии буллитов (3:2) и гарантировал себе место в плей-офф, сообщает Zakon.kz.

Победа "летчиков" отобрала последний шанс у "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина на попадание в плей-офф НХЛ по итогам регулярного первенства.

Столичный коллектив сейчас идет на девятой строчке таблицы Восточной конференции с активом в 93 очка. А "Филадельфия" уже набрала нужные 96 баллов и недосягаема для преследователя.

В последнем матче сезона 15 апреля команда Овечкина встретится с "Коламбус Блю Джекетс", однако эта игра уже не имеет турнирного значения.

Здесь стоит отметить заслуги клуба "Каролины Харрикейнз", который впервые в истории стал чемпионом Восточной конференции НХЛ, набрав 111 очков.

Плюс главной новостью этих минут стало то, что определены все участники плей‑офф текущего сезона в Кубке Стэнли.

От Восточной конференции места себе обеспечили: "Баффало", "Тампа", "Монреаль", "Бостон", "Питтсбург", "Оттава", "Филадельфия" и "Каролина".

От "Запада" в восьмерке лучших выступят: "Колорадо", "Даллас", "Миннесота", "Анахайм", "Эдмонтон", "Вегас", "Юта" и "Лос-Анджелес".

Поединки раунда плей-офф стартуют 19 апреля.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является "Флорида", которая, к сожалению, в этом сезоне осталась за бортом плей-офф.

А накануне были объявлены все пары плей-офф и плей-ин НБА.