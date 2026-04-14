Клуб казахстанца Михайлиса в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина
Одним из таких коллективов является "Металлург" из Магнитогорска, честь которого защищает форвард сборной Казахстана Никита Михайлис.
Накануне команда нашего хоккеиста на выезде в третьем матче серии против "Торпедо" (Нижний Новгород) была сильнее соперника со счетом 4:2, а сам нападающий забил одну из победных шайб.
В итоге "Металлург" уже в следующем матче может оформить путевку в полуфинал Кубка Гагарина нынешнего сезона.
Аналогичная история складывается еще в трех противостояниях. Так, казанский "Ак Барс" ведет 3:0 у минского "Динамо", "Локомотив" (Ярослав) находится впереди "Салавата Юлаева" (Уфа), а омский "Авангард" близок к общей победе над московским ЦСКА.
Стоит отметить, что уже сегодня через считанные часы первыми полуфиналистами Кубка Гагарина могут стать "Локомотив" и "Авангард", если, конечно, будут сильнее оппонентов в четвертых поединках.
Если игры в КХЛ подходят к решающей фазе, то матчи плей-офф НХЛ только начнутся, где сегодня определились будущие участники Кубка Стэнли.