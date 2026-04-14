#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Спорт

Клуб казахстанца Михайлиса в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

Хоккей Победа Полуфинал, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 14:13
В КХЛ практически подходят к завершению матчи раунда 1/4 финала Кубка Гагарина. Без особого интереса проходят встречи во всех четырех парах, где одна из команд ведет в серии со счетом 3:0 и одной ногой уже находится в полуфинале текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

Одним из таких коллективов является "Металлург" из Магнитогорска, честь которого защищает форвард сборной Казахстана Никита Михайлис.

Накануне команда нашего хоккеиста на выезде в третьем матче серии против "Торпедо" (Нижний Новгород) была сильнее соперника со счетом 4:2, а сам нападающий забил одну из победных шайб.

В итоге "Металлург" уже в следующем матче может оформить путевку в полуфинал Кубка Гагарина нынешнего сезона.

Аналогичная история складывается еще в трех противостояниях. Так, казанский "Ак Барс" ведет 3:0 у минского "Динамо", "Локомотив" (Ярослав) находится впереди "Салавата Юлаева" (Уфа), а омский "Авангард" близок к общей победе над московским ЦСКА.

Стоит отметить, что уже сегодня через считанные часы первыми полуфиналистами Кубка Гагарина могут стать "Локомотив" и "Авангард", если, конечно, будут сильнее оппонентов в четвертых поединках.

Если игры в КХЛ подходят к решающей фазе, то матчи плей-офф НХЛ только начнутся, где сегодня определились будущие участники Кубка Стэнли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: