Клуб казахстанца Михайлиса в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

В КХЛ практически подходят к завершению матчи раунда 1/4 финала Кубка Гагарина. Без особого интереса проходят встречи во всех четырех парах, где одна из команд ведет в серии со счетом 3:0 и одной ногой уже находится в полуфинале текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

Одним из таких коллективов является "Металлург" из Магнитогорска, честь которого защищает форвард сборной Казахстана Никита Михайлис.

Накануне команда нашего хоккеиста на выезде в третьем матче серии против "Торпедо" (Нижний Новгород) была сильнее соперника со счетом 4:2, а сам нападающий забил одну из победных шайб.

В итоге "Металлург" уже в следующем матче может оформить путевку в полуфинал Кубка Гагарина нынешнего сезона.

Аналогичная история складывается еще в трех противостояниях. Так, казанский "Ак Барс" ведет 3:0 у минского "Динамо", "Локомотив" (Ярослав) находится впереди "Салавата Юлаева" (Уфа), а омский "Авангард" близок к общей победе над московским ЦСКА.

Стоит отметить, что уже сегодня через считанные часы первыми полуфиналистами Кубка Гагарина могут стать "Локомотив" и "Авангард", если, конечно, будут сильнее оппонентов в четвертых поединках.

Если игры в КХЛ подходят к решающей фазе, то матчи плей-офф НХЛ только начнутся, где сегодня определились будущие участники Кубка Стэнли.