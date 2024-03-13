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Состоялась жеребьевка второго раунда Кубка Гагарина

Хоккей 1/4 финала КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 10:59 Фото: Instagram/khl
Поздно вечером 12 марта определились все пары 1/4 финала Кубка Гагарина. Второй раунд плей-офф КХЛ пройдет в формате матчей между клубами Восточной и Западной конференций, сообщает Zakon.kz.

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По итогам предварительного этапа состоялся перепосев, в ходе которого восемь команд были поделены на две подгруппы. В дальнейшей схеме эти коллективы распределены следующим образом:

Группа А – серии стартуют 16 марта. 

"Динамо" (1) – "Трактор" (6).

"Авангард" (2) – "Локомотив" (3).

Хоккей Плей-офф КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 10:59

Фото: Instagram/khl

Группа Б – серии стартуют 17 марта.

"Металлург" (1) – "Спартак" (4).

СКА (2) – "Автомобилист" (5).

В полуфинале Кубка Гагарина встретятся победители пар в своих подгруппах.


Тем временем, последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина вечером 12 марта стал "Динамо" (Москва), обыгравшие своих одноклубников из Минска в шестой игре со счетом 3:1, а в итоговой серии 4-2.

В свою очередь казахстанские болельщики хоккея, в отсутствие "Барыса" в матчах плей-офф, вероятнее всего теперь будут поддерживать "Металлург" из Магнитогорска, за который выступают наши Никита Михайлис, Павел Акользин и Валерий Орехов. 

Казахстанская тройка помогла "Магнитке" войти в список лучших 8 команд плей-офф Кубка Гагарина текущего сезона, где их теперь ждут хоккеисты московского "Спартака".

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