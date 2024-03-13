Состоялась жеребьевка второго раунда Кубка Гагарина
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По итогам предварительного этапа состоялся перепосев, в ходе которого восемь команд были поделены на две подгруппы. В дальнейшей схеме эти коллективы распределены следующим образом:
Группа А – серии стартуют 16 марта.
"Динамо" (1) – "Трактор" (6).
"Авангард" (2) – "Локомотив" (3).
Фото: Instagram/khl
Группа Б – серии стартуют 17 марта.
"Металлург" (1) – "Спартак" (4).
СКА (2) – "Автомобилист" (5).
В полуфинале Кубка Гагарина встретятся победители пар в своих подгруппах.
Тем временем, последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина вечером 12 марта стал "Динамо" (Москва), обыгравшие своих одноклубников из Минска в шестой игре со счетом 3:1, а в итоговой серии 4-2.
В свою очередь казахстанские болельщики хоккея, в отсутствие "Барыса" в матчах плей-офф, вероятнее всего теперь будут поддерживать "Металлург" из Магнитогорска, за который выступают наши Никита Михайлис, Павел Акользин и Валерий Орехов.
Казахстанская тройка помогла "Магнитке" войти в список лучших 8 команд плей-офф Кубка Гагарина текущего сезона, где их теперь ждут хоккеисты московского "Спартака".