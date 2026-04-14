Ямаль бросил вызов тренеру "Атлетико" и "пригрозил" игрокам мадридского клуба

Одним из интригующих ответных поединков 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, несомненно, будет битва двух испанских грандов – "Атлетико" и "Барселоны". "Матрасники" имеют преимущество своего поля, плюс у них запас в два мяча, которые были забиты неделю назад на "Камп Ноу", сообщает Zakon.kz.

Естественно, каталонский коллектив в предстоящем матче хочет взять реванш за поражение на домашней арене.

В преддверии этой важной игры главная звезда каталонского клуба Ламин Ямаль сделал ряд откровенных и резких высказываний в адрес соперника. Первая стрела фраз была направлена в сторону наставника "Атлетико" Диего Симеоне.

"Чувствую себя отлично, с нетерпением жду встречи, мотивирован и надеюсь, что смогу повлиять на игру. Посмотрим, окажет ли мне Симеоне услугу и оставит ли один на один с каким-нибудь его защитником, надеюсь, что да. В начале сезона меня критиковали из-за пубалгии, но сейчас наступают такие моменты, когда проявляются настоящие игроки". Ламин Ямаль

Талантливый вингер также сделал предупреждение игрокам соперничающей команды, что у них не будет ни минуты покоя на поле.

"Обещаем, что если вылетим, то будем биться до самого конца, не оставим ни минуты без прессинга и бега противника, выложим все силы на пути к полуфиналу". Ламин Ямаль

Ответная встреча между "Атлетико" и "Барселоной" состоится в ночь на 15 апреля на арене "Метрополитано" (начало в 00:00 по казахстанскому времени).

В первой игре мадридская дружина была сильнее "блауграны" со счетом 2:0.

Стоит напомнить, что в трех остальных четвертьфиналах Лиги чемпионов УЕФА встретятся: "Арсенал" – "Спортинг", "Бавария" – "Реал" и "Ливерпуль" – ПСЖ.