#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
474.9
555.3
6.24
Спорт

Ямаль бросил вызов тренеру "Атлетико" и "пригрозил" игрокам мадридского клуба

Футбол Комент Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 15:06
Одним из интригующих ответных поединков 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, несомненно, будет битва двух испанских грандов – "Атлетико" и "Барселоны". "Матрасники" имеют преимущество своего поля, плюс у них запас в два мяча, которые были забиты неделю назад на "Камп Ноу", сообщает Zakon.kz.

Естественно, каталонский коллектив в предстоящем матче хочет взять реванш за поражение на домашней арене.

В преддверии этой важной игры главная звезда каталонского клуба Ламин Ямаль сделал ряд откровенных и резких высказываний в адрес соперника. Первая стрела фраз была направлена в сторону наставника "Атлетико" Диего Симеоне.

"Чувствую себя отлично, с нетерпением жду встречи, мотивирован и надеюсь, что смогу повлиять на игру. Посмотрим, окажет ли мне Симеоне услугу и оставит ли один на один с каким-нибудь его защитником, надеюсь, что да. В начале сезона меня критиковали из-за пубалгии, но сейчас наступают такие моменты, когда проявляются настоящие игроки". Ламин Ямаль

Талантливый вингер также сделал предупреждение игрокам соперничающей команды, что у них не будет ни минуты покоя на поле.

"Обещаем, что если вылетим, то будем биться до самого конца, не оставим ни минуты без прессинга и бега противника, выложим все силы на пути к полуфиналу". Ламин Ямаль

Ответная встреча между "Атлетико" и "Барселоной" состоится в ночь на 15 апреля на арене "Метрополитано" (начало в 00:00 по казахстанскому времени).

В первой игре мадридская дружина была сильнее "блауграны" со счетом 2:0.

Стоит напомнить, что в трех остальных четвертьфиналах Лиги чемпионов УЕФА встретятся: "Арсенал" – "Спортинг", "Бавария" – "Реал" и "Ливерпуль" – ПСЖ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: