Спорт

Известен предварительный состав сборной Турции на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Состав ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 15:39 Фото: Instagram/millitakimlar
Бронзовые призеры ЧМ-2002 – сборная Турции – назвали предварительный список своих футболистов, которые поедут на предстоящий мундиаль через три недели, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Федерации футбола Турции, главный тренер сборной Винченцо Монтелла включил в расширенную заявку 30 игроков для выступления на ЧМ-2026.

Чуть позже этот контингент будет сокращен на четыре человека, после проведения товарищеских матчей против Северной Македонии (дома 1 июня) и Венесуэлы (на выезде 7 июня).

Вратари: Алтай Байындыр ("МЮ"), Эрсин Дестаноглу ("Бешикташ"), Мерт Гюнок ("Фенербахче"), Мухаммед Шенгезер ("Истанбул Башакшехир") и Угурджан Чакыр ("Галатасарай").

Защитники: Абдюлькерим Бардакджи ("Галатасарай"), Ахметджан Каплан ("НЕК Неймеген"), Чаглар Сëюнджю ("Фенербахче"), Эрен Эльмалы ("Галатасарай"), Ферди Кадыоглу ("Брайтон"), Мерих Демирал ("Аль-Ахли"), Мерт Мюльдюр ("Фенербахче"), Мустафа Эскихеллач ("Трабзонспор"), Озан Кабак ("Хоффенхайм"), Самет Акайдын ("Ризеспор"), Юсуф Акчичек ("Аль-Хиляль") и Зеки Челик ("Рома").

Полузащитники: Атакан Каразор ("Штутгарт"), Демир Эге Тыкназ ("Брага"), Хакан Чалханоглу ("Интер"), Исмаиль Юксек ("Фенербахче"), Каан Айхан ("Галатасарай"), Оркун Кёкчю ("Бешикташ") и Салих Озджан ("Боруссия").

Нападающие: Араль Шимшир ("Мидтьюлланн"), Арда Гюлер ("Реал"), Барыш Йылмаз ("Галатасарай"), Джан Узун ("Айнтрахт"), Дениз Гюль ("Порту"), Ирфан Джан Кахведжи ("Касымпаша"), Кенан Йылдыз ("Ювентус"), Керем Актюркоглу ("Фенербахче"), Огуз Айдын ("Фенербахче"), Юнус Акгюн ("Галатасарай") и Юсуф Сары ("Истанбул Башакшехир").

На предстоящем мундиале сборная Турции сыграет в группе D против команд США, Парагвая и Австралии.

Если многие сборные уже составили свой список игроков для поездки на ЧМ-2026, то футболисты Ирана никак не могут получить разрешения на въезд в США.

