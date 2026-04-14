"ПСЖ" и "Атлетико" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Ночью 15 апреля определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Так, "Атлетико" проиграл "Барселоне" со счетом 1:2, но вышел в полуфинал турнира. На 80-й минуте был удален защитник каталонцев Эрик Гарсия. Первый матч между командами завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Диего Симеоне, а следующим соперником "матрасников" станет победитель матча "Арсенал" – "Спортинг".

Фото: Telegram/Спорт на Кинопоиске

В параллельной игре "ПСЖ" с Матвеем Сафоновым одолел "Ливерпуль" со счетом 2:0. Дубль оформил Усман Дембеле. Неделю назад французский клуб победил с результатом 2:0. Подопечные Луиса Энрике встретятся с победителем встречи "Реал" – "Бавария".

Ранее прошел заключительный матч 32-го тура английской Премьер-лиги, где "Манчестер Юнайтед" на своей легендарной арене "Уолд Траффорд" уступил "Лидсу".