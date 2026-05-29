Спорт

Турецкая теннисистка получила травму из-за рекламной стойки спонсора "Ролан Гаррос"

Ролан Гаррос, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 02:22
29 мая в Париже теннисистка из Турции Зейнеп Сёнмез получила травму, споткнувшись о рекламную стойку во время матча, сообщает Zakon.kz.

Сёнмез и немка Татьяна Мария встречались с украинками Ангелиной Калининой и Даяной Ястремской во втором круге парного турнира. В третьем гейме турчанка побежала за высоким мячом и споткнулась о стойку бренда Lacoste, стоявшую у границ корта.

От такого столкновения спортсменка влетела в ограждение теннисного корта.

На корт срочно прибыл физиотерапевт и 24-летней Сёнмез пришлось сняться с поединка. В итоге соперницы прошли в 1/8 финала.

Позже на своей странице в соцсети Х спортсменка прокомментировала инцидент.

"Пять инцидентов за пять дней. Я покинула корт с двумя швами и ушибленным коленом. К счастью, ничего серьезного не произошло. Неужели нам действительно нужно ждать, пока игрок получит серьезную травму, прежде чем убрать эти бортики у корта? Безопасность игроков должна быть на первом месте", – написала она и разместила эпизод со своим падением.

Также травму у Неймара внезапно обнаружил глава медицинского центра сборной Бразилии по футболу.

Фото Алия Абди
Алия Абди
