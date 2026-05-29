Турецкая теннисистка получила травму из-за рекламной стойки спонсора "Ролан Гаррос"
Сёнмез и немка Татьяна Мария встречались с украинками Ангелиной Калининой и Даяной Ястремской во втором круге парного турнира. В третьем гейме турчанка побежала за высоким мячом и споткнулась о стойку бренда Lacoste, стоявшую у границ корта.
От такого столкновения спортсменка влетела в ограждение теннисного корта.
🎾Zeynep Sönmez Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 29, 2026
Milli tenisçi Zeynep, 2-0 geride oldukları ilk sette, topa yetişmek için koştuğu sırada reklam tabelasına takılarak düştü pic.twitter.com/4fgsBC4J8G
На корт срочно прибыл физиотерапевт и 24-летней Сёнмез пришлось сняться с поединка. В итоге соперницы прошли в 1/8 финала.
Позже на своей странице в соцсети Х спортсменка прокомментировала инцидент.
"Пять инцидентов за пять дней. Я покинула корт с двумя швами и ушибленным коленом. К счастью, ничего серьезного не произошло. Неужели нам действительно нужно ждать, пока игрок получит серьезную травму, прежде чем убрать эти бортики у корта? Безопасность игроков должна быть на первом месте", – написала она и разместила эпизод со своим падением.
I stand with Katie.— Zeynep Sonmez (@ZeynepSonmez__) May 29, 2026
5 incidents in 5 days. I left the court with 2 stitches and a bruised knee. Thankfully, it wasn’t worse.
Do we really have to wait until a player is seriously injured before these courtside boards are removed?
Player safety must come first.#rolandgarros https://t.co/k7kXCxHAuc pic.twitter.com/sx749V1R5r
