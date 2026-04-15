Появились хорошие новости о возможном продолжении карьеры Овечкина в НХЛ

15 апреля знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин провел заключительный матч по контракту за свой родной клуб "Вашингтон Кэпиталз". Это была последняя официальная игра форварда, так как столичная дружина не прошла в плей-офф, сообщает Zakon.kz.

Сыграв против "Коламбуса", Овечкин в очередной раз вошел в историю НХЛ, так как стал пятым игроком лиги, кому удалось отыграть без пропусков полный регулярный сезон из 82 матчей в возрасте 40 лет и старше.

В итоге лучший бомбардир лиги за всю его историю закончил свой 21-й сезон в составе "Кэпиталз". По окончании матча Александр, которому предрекают завершение карьеры, заявил, что не уверен в своем будущем.

"Надеюсь, это моя не последняя игра, не знаю, что будет дальше, посмотрим. Сезон закончился, не хотелось бы так заканчивать, но это процесс обучения для молодых ребят. Думаю, это наша вина, и, очевидно, вчерашний вечер стал неудачным сценарием как для нас, так и для "Коламбуса" в целом". Александр Овечкин

Окончательное слово капитан "Вашингтона" обещал сказать уже в межсезонье, после бесед со своими близкими. Но первым шагом в процессе принятия решения станут встречи с руководством столичной дружины в ближайшие дни.

Он неоднократно упоминал, что состояние его здоровья будет важным фактором, поскольку в сентябре ему исполнится 41 год.

"Это очень и очень важное решение. Овечкин лидирует в нашей команде по количеству голов и набранных очков. Он играет уже очень, очень давно, и он точно поступит правильно. Это будет решение с учетом мнения его семьи, и мы поддерживаем его в том, чтобы дать ему время. Важно немного отвлечься от игры и провести время со своей семьей, женой, мамой, братом. Уверен, что будем часто общаться по ходу межсезонья. Полностью доверяю его мнению и жду, что будет дальше". Владелец "Вашингтона" Тед Леонсис

Овечкин в прошедшем сезоне снова стал лучшим бомбардиром своей команды с активом в 32 шайбы и 32 ассиста.

"Он величайший бомбардир всех времен, если бы он вернулся в следующем году, вероятно, если бы захотел, он бы снова забил 30 голов. И я бы не исключал и 40, потому что он просто умеет забивать голы. Он просто сможет это сделать". Аналитик ESPN и экс-легенда "Вашингтона" Ти Джей Оши

Что касается ближайших планов самого Александра, то он планирует еще месяц побыть за океаном, а затем поехать в Россию.

Если вернуться к выездной встрече с "Коламбусом", то здесь передача Овечкина помогла "Вашингтону" одержать победу.