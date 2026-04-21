Спорт

"Вашингтон" отметил важность подписания нового контракта с Овечкиным

Хоккей Комент Вашингтона, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 18:00
Весь мировой хоккей, включая в первую очередь менеджеров НХЛ, в большом ожидании скорейшего ответа от знаменитого российского форварда Александра Овечкина о продолжении его карьеры за океаном, сообщает Zakon.kz.

С нетерпением ждут также положительного ответа и руководители клуба "Вашингтон Кэпиталз", где практически всю свою карьеру провел 40-летний хоккеист.

В штабе столичной дружины не скрывают, что хотят еще раз подписать своего капитана и его финансовые аппетиты не будут для них проблемой.

"С точки зрения потолка зарплат мы подходим к этому межсезонью в хорошем положении, у нас есть гибкость, чтобы действовать по-разному в зависимости от наших планов". Генеральный менеджер "Вашингтон Кэпиталз" Крис Патрик

По итогам регулярного чемпионата НХЛ Овечкин сыграл все 82 встречи, записав в свой актив 32 шайбы и 32 передачи.

"Присутствие "Ови" играет огромную роль, если он решит уйти, это станет большой потерей с точки зрения личности и лидерских качеств. Он влияет на команду: в самолете, в автобусе, в раздевалке, на предматчевой разминке. У него мощное влияние, и, на мой взгляд, сейчас это его главный вклад". Президент по хоккейным операциям "Вашингтон Кэпиталз" Брайан Маклеллан

Александр Овечкин в этом сезоне стал лучшим снайпером и бомбардиром своей команды, однако его "Вашингтон" не попал в список участников плей-офф Кубка Стэнли.

Плюс у россиянина закончился долгосрочный контракт с "Кэпиталз".

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
