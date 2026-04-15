Дастан Сатпаев и другие звезды "Кайрата" признались в любви

15 апреля казахстанцы отмечают День влюбленных – Козы Корпеша и Баян Сулу. В числе людей, для которых этот день не безразличен, оказались футболисты алматинского "Кайрата", сообщает Zakon.kz.

Четыре ведущих игрока чемпиона страны, Дастан Сатпаев, Темирлан Анарбеков, Рамазан Багдат и Шерхан Калмурза, выразили искренние чувства своим возлюбленным.

День влюбленных появился в нашей стране пять лет назад в честь героев казахского эпоса – Козы Корпеша и Баян Сулу. Это старинная легенда о трагической любви.

Признавшись в любви своим девушкам, звезды "Кайрата" продолжили тренировочные занятия.

19 апреля в Алматы они проведут матч шестого тура КПЛ-2026 против аутсайдера – актауского "Каспия" (начало – в 18:00).

Команда Рафаэля Уразбахтина сейчас находится на первой строчке турнирной таблицы (11 очков), после того как сыграла вничью с костанайским "Тобылом", в рамках пятого тура.