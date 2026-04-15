Туркестан стал ареной борьбы сильнейших лучников Казахстана
Фото: olympic.kz
Туркестан в эти дни принимает второй этап Кубка Казахстана по стрельбе из лука. В соревнованиях принимают участие более 250 лучников из 12 регионов страны, включая лидеров сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Программа турнира включает в себя розыгрыш наград среди взрослых, а также в юниорской возрастной категории.
Добавим, что на недавнем этапе Кубка Азии национальная команда по стрельбе из лука завоевала четыре медали.
Ранее сообщалось, что казахстанец вышел в финал этапа Кубка мира по стрельбе.
