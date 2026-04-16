Спорт

ПСЖ получил небольшое преимущество на первый полуфинал против "Баварии"

Футбол Пропуск Матча ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 16:05 Фото: Instagram/fcbayern
Один из самых молодых и перспективных наставников мирового футбола 40-летний главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани дисквалифицирован. Он не сможет помочь своим подопечным в первом матче с ПСЖ в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Бельгийский специалист накануне получил предупреждение в первом тайме ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом". Эта желтая карточка стала третьей для него в текущем сезоне еврокубков, предыдущие две были предъявлены на общем этапе.

Тем самым рулевой "Баварии" будет смотреть первый полуфинальный матч с ПСЖ со скамейки болельщиков.

Первая битва двух грандов мирового футбола пройдет в ночь на 29 апреля в Париже.

В общей сложности команды встречались 16 раз, у немцев девять побед против семи у французской дружины.

В последний раз клубы встречались на общем этапе Лиги чемпионов в ноябре 2025 года, тогда "Бавария" была сильнее на выезде со счетом 2:1 благодаря дублю Луиса Диаса.

Куандык Шынасилов
