Официально: Лионель Месси купил футбольный клуб из пятой лиги Испании

Испанская "Корнелья" объявила новость о том, что аргентинский футболист и восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лео Месси оформил приобретение клуба, став новым владельцем команды из района Байш-Льобрегат, сообщает Zakon.kz.

Основанный в 1951 году клуб UE Cornellà является одним из клубов с богатейшими традициями в каталонском футболе, а также на национальном уровне.

На протяжении своей истории команда отличалась сильной молодежной академией и способностью конкурировать на самом высоком уровне испанского полупрофессионального футбола, став эталоном в развитии молодых талантов.

Азы футбольного искусства в "Корнельи" получили: вратарь сборной Испании и "Арсенала" – Давида Райя, Жорди Альба – бывший одноклубник Месси в "Барселоне" и "Интер Майами", Жерар Мартин – один из выдающихся игроков "блауграны".

Также в этот список можно включить:

капитана "Эспаньола" и игрока сборной Испании Хави Пуадо;

футболиста сборной Сенегала Кейта Бальде, который имеет большой опыт выступлений в ведущих европейских лигах;

одного из нынешних капитанов "Бетиса" Айтора Руибаля;

чемпиона MLS и двукратного участника Матча всех звезд MLS Илие Санчеса.

"Приход Месси знаменует начало новой главы в истории клуба, направленной на стимулирование как спортивного, так и институционального роста, укрепление его основ и продолжение инвестиций в таланты. Проект руководствуется долгосрочным видением и стратегическим планом, сочетающим в себе амбиции, устойчивость и тесную связь с местными корнями. Этот шаг укрепляет тесные связи Месси с Барселоной, его приверженность развитию спорта и местных талантов в Каталонии". Заявление ФК "Корнелья"

Клуб базируется в городе Корнелья-де-Льобрегат в провинции Барселона и выступает в Третьем дивизионе Королевской испанской футбольной федерации, пятой по силе лиге страны.

"Корнелья" сейчас занимает третье место в своей группе, набрав 55 очков после 30 туров, и отстает от лидирующей "Манресы" на 5 баллов за четыре тура до конца сезона.

Между тем накануне лондонский "Арсенал" второй год подряд пробился в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.