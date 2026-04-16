Бибисара Асаубаева: Я счастлива за него и горжусь им

15 апреля в Пафосе (Кипр) завершился Турнир претендентов FIDE-2026 среди мужчин и женщин, где победителями стали узбекский шахматист Джавохир Синдаров и Рамешбабу Вайшали (Индия), сообщает Zakon.kz.

Наша главная надежда в женской части данного турнира Бибисара Асаубаева в заключительном туре сыграла вничью и заняла второе место, пропустив вперед себя Рамешбабу, которая в свою очередь выиграла свой матч.

Перед решающей игрой лидер женской сборной Казахстана высказалась про досрочную победу узбекского гроссмейстера Джавохира Синдарова, который стал сильнейшим за тур до окончания Турнира претендентов-2026.

"Я счастлива за него и горжусь им, знакома с ним на протяжении пяти последних лет. Росли вместе, глядя на результаты друг друга. Он один из самых добрых людей в мире и заслуженно победил". Бибисара Асаубаева

Победа в Пафосе позволяет теперь Синдарову сыграть матч за шахматную корону с действующим обладателем титула – Доммараджу Гукешем (Индия).

Конечно же, болельщики в последнее время заметили теплые отношения между 22-летней казахстанкой и 20-летним узбекским претендентом на звание чемпиона мира.

О чем свидетельствуют их совместные романтические фотографии, которые уже опубликованы на страницах FIDE.

Джавохир начал увлекаться древней индийской игрой с малых лет и вскоре стал чемпионом мира среди детей до девяти лет. В 2018 году стал победителем шахматной Олимпиады в категории до 16 лет и выполнил звание самого молодого гроссмейстера Азии.

В 2022 году в составе сборной Узбекистана впервые в истории выиграл шахматную Олимпиаду. Спустя три года стал самым молодым победителем Кубка мира и получил путевку на Турнир претендентов, где ему не было равных на днях.

