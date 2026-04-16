Спорт

Бибисара Асаубаева: Я счастлива за него и горжусь им

16.04.2026
15 апреля в Пафосе (Кипр) завершился Турнир претендентов FIDE-2026 среди мужчин и женщин, где победителями стали узбекский шахматист Джавохир Синдаров и Рамешбабу Вайшали (Индия), сообщает Zakon.kz.

Наша главная надежда в женской части данного турнира Бибисара Асаубаева в заключительном туре сыграла вничью и заняла второе место, пропустив вперед себя Рамешбабу, которая в свою очередь выиграла свой матч.

Перед решающей игрой лидер женской сборной Казахстана высказалась про досрочную победу узбекского гроссмейстера Джавохира Синдарова, который стал сильнейшим за тур до окончания Турнира претендентов-2026.

"Я счастлива за него и горжусь им, знакома с ним на протяжении пяти последних лет. Росли вместе, глядя на результаты друг друга. Он один из самых добрых людей в мире и заслуженно победил".Бибисара Асаубаева

Победа в Пафосе позволяет теперь Синдарову сыграть матч за шахматную корону с действующим обладателем титула – Доммараджу Гукешем (Индия).

Конечно же, болельщики в последнее время заметили теплые отношения между 22-летней казахстанкой и 20-летним узбекским претендентом на звание чемпиона мира.

О чем свидетельствуют их совместные романтические фотографии, которые уже опубликованы на страницах FIDE.

Джавохир начал увлекаться древней индийской игрой с малых лет и вскоре стал чемпионом мира среди детей до девяти лет. В 2018 году стал победителем шахматной Олимпиады в категории до 16 лет и выполнил звание самого молодого гроссмейстера Азии.

В 2022 году в составе сборной Узбекистана впервые в истории выиграл шахматную Олимпиаду. Спустя три года стал самым молодым победителем Кубка мира и получил путевку на Турнир претендентов, где ему не было равных на днях.

Тем временем минувшей ночью "Арсенал" второй год подряд пробился в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Галкин показал, с кем Пугачёва отметила 77-летие
18:00, Сегодня
Галкин показал, с кем Пугачёва отметила 77-летие
Бибисара Асаубаева продвинулась на престижном Турнире претенденток-2026
05:30, 08 апреля 2026
Бибисара Асаубаева продвинулась на престижном Турнире претенденток-2026
Бибисара Асаубаева подвела итоги выступления на Кипре
01:52, 16 апреля 2026
Бибисара Асаубаева подвела итоги выступления на Кипре
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый американец назвал бой, ради которого вернулся бы в UFC
18:39, Сегодня
Топовый американец назвал бой, ради которого вернулся бы в UFC
Казахстан и Узбекистан определили финалиста ЧМ-2026 по таеквондо
18:17, Сегодня
Казахстан и Узбекистан определили финалиста ЧМ-2026 по таеквондо
Илия Топурия сделал жёсткое заявление в адрес Ислама Махачева
17:50, Сегодня
Илия Топурия сделал жёсткое заявление в адрес Ислама Махачева
Стал известен призовой фонд "Ролан Гаррос" 2026 года
17:29, Сегодня
Стал известен призовой фонд "Ролан Гаррос" 2026 года
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: