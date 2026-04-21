Пять рапиристов из Казахстана отправятся на Кубок мира в Турцию

В Стамбуле (Турция) пройдет этап Кубка мира по фехтованию на рапире. Международная федерация (FIE) опубликовала список участников предстоящего турнира, сообщает Zakon.kz.

От сборной Казахстана на ЭКМ выступят пять рапиристов. В состав вошли София Актаева, Галим Нурумов, Алина Искандерова, Тамирлан Калиев, Никита Пономарев.

Соревнования состоятся в период с 30 апреля по 2 мая.

Ранее сообщалось, что казахстанский шпажист Ерлик Сертай стал серебряным призером на турнире серии Гран-при в Будапеште (Венгрия).