Пять рапиристов из Казахстана отправятся на Кубок мира в Турцию
Фото: olympic.kz
В Стамбуле (Турция) пройдет этап Кубка мира по фехтованию на рапире. Международная федерация (FIE) опубликовала список участников предстоящего турнира, сообщает Zakon.kz.
От сборной Казахстана на ЭКМ выступят пять рапиристов. В состав вошли София Актаева, Галим Нурумов, Алина Искандерова, Тамирлан Калиев, Никита Пономарев.
Соревнования состоятся в период с 30 апреля по 2 мая.
Ранее сообщалось, что казахстанский шпажист Ерлик Сертай стал серебряным призером на турнире серии Гран-при в Будапеште (Венгрия).
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript