Португалец Пальинья спас клуб с бюджетом в 802 млн евро от вылета из АПЛ
Лондонскому коллективу в заключительном туре АПЛ кровь из носа нужна была победа, и они ее одержали, с превеликим трудом обыграв "Эвертон", – 1:0.
Спасителем и героем встречи стал португальский полузащитник Жоау Пальинья, который забил единственный гол на 43-й минуте.
Благодаря этой победе команда Роберто де Дзерби, которая только недавно играла в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, сумела остаться в списке лучших клубов Англии на будущий сезон.
Стоит отметить, что стоимость игроков "Тоттенхэма" на данный час составляет 802,50 млн евро.
Тем самым "лилейно-белые" завершили чемпионат Англии на 17-м месте (41), отрыв от зоны вылета составил всего лишь два очка, где остановился "Вэст Хэм" (39).
"Золото" АПЛ-2026 досталось "Арсеналу", серебряные медали примерили футболисты "Ман Сити", а "бронза" уходит к игрокам "Манчестер Юнайтед".
Три дня назад "красные дьяволы" определились с главным тренером на предстоящие два года.