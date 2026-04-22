Спорт

Сын Роналду уже летом может выйти на поле в одной команде с отцом

Футбол Сын Карьера, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 17:44
Руководство саудовского "Аль-Насра" рассматривает вариант включения Криштиану Роналду-младшего, 15-летнего сына капитана команды, в состав главной команды, начиная со следующего сезона, сообщает Zakon.kz.

Старт будущего сезона чемпионата Саудовской Аравии запланирован на лето 2026 года, а сыну легендарного нападающего 17 июня как раз исполняется 16 лет.

И вот, по сведениям известного инсайдера, Роналду-младшего могут пригласить к первым тренировкам с основной командой "Аль-Насра", лидером которого является его папа.

По мнению специалистов, все прояснится в ближайшие два месяца после того, как будет дана оценка уровня подготовки молодого игрока.

Что касается Роналду-старшего, то он сейчас полностью зациклен на результатах "Аль-Насра", который как никогда близок к чемпионству в своей стране.

Клуб из Эр-Рияда ныне занимает первое место в таблице саудовской Суперлиги, опережая ближайшего конкурента "Аль-Хиляля" на восемь очков.

Сам же Криштиану забил 24 гола и отдал две результативные передачи после 25 матчей текущего сезона.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Сын Роналду забил первый мяч за сборную Португалии
