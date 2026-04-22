Сын Роналду уже летом может выйти на поле в одной команде с отцом
Старт будущего сезона чемпионата Саудовской Аравии запланирован на лето 2026 года, а сыну легендарного нападающего 17 июня как раз исполняется 16 лет.
И вот, по сведениям известного инсайдера, Роналду-младшего могут пригласить к первым тренировкам с основной командой "Аль-Насра", лидером которого является его папа.
🚨 Al Nassr are considering to bring Cristiano Ronaldo Jr with the first team in training from next season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2026
He’s turning 16 in June and Al Nassr are closely monitoring his development + best options for his pathway.
Inclusion in first squad is an option, as @alweeamnews report. pic.twitter.com/oXqnP1mXea
По мнению специалистов, все прояснится в ближайшие два месяца после того, как будет дана оценка уровня подготовки молодого игрока.
Что касается Роналду-старшего, то он сейчас полностью зациклен на результатах "Аль-Насра", который как никогда близок к чемпионству в своей стране.
Клуб из Эр-Рияда ныне занимает первое место в таблице саудовской Суперлиги, опережая ближайшего конкурента "Аль-Хиляля" на восемь очков.
Сам же Криштиану забил 24 гола и отдал две результативные передачи после 25 матчей текущего сезона.