Спорт

Предел человеческих возможностей: кениец преодолел двухчасовой барьер на марафоне

бег, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2026 15:59 Фото: freepik (сгенерировано нейросетью)
Кениец Себастьян Саве стал первым бегуном в истории, официально преодолевшим двухчасовой барьер на марафонской дистанции, сообщает Zakon.kz.

Он выиграл Лондонский марафон, показав результат 1:59:30. Саве с первых километров держался в группе лидеров, а после экватора дистанции начал постепенно наращивать темп. К решающему отрезку он ушел в отрыв и финишировал в одиночку, не оставив соперникам шансов. Второе и третье места заняли другие представители Восточной Африки, однако отставание от победителя оказалось значительным, пишет The Guardian.

Этот результат стал не только победным, но и историческим: впервые в официальном марафоне зафиксировано время быстрее двух часов. Последний раз мировой рекорд в мужском забеге на Лондонском марафоне обновлялся более двух десятилетий назад – в 2002 году.

Ранее барьер двух часов преодолевал Элиуд Кипчоге (1:59:40 в 2019 году). Однако тот забег проходил в экспериментальном формате и не был признан официальным. Достижение Саве стало первым, зафиксированным в рамках полноценного соревнования с соблюдением всех требований.

Ранее мы писали о том, как казахстанец пробежал 270 км по пустыне Сахара.

