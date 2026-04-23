Спорт

Лиэм Росеньор отправлен в отставку после 100 дней работы в "Челси"

Футбол Отставка Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 11:29
В связи с последними неудовлетворительными результатами лондонский футбольный клуб "Челси" уволил своего наставника – англичанина Лиэма Росеньора, который был назначен на этот пост в январе 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Под руководством 41-летнего специалиста "аристократы" сыграли 23 матча, где одержали 11 побед, 10 поражений и две ничьих.

Отставка Росеньора последовала после того, как "синие" потерпели неудачу в семи из восьми последних игр.

В отсутствие Росеньора с командой будет работать Калум Макфарлейн, который до этого исполнял обязанности главного тренера в текущем сезоне после ухода Энцо Марески.

"Это решение принять было нелегко, однако последние результаты и выступления команды не соответствуют необходимым стандартам, при том что в этом сезоне еще за многое предстоит побороться". Заявление ФК "Челси"

В итоге "Челси" расстался с десятым тренером за последние десять лет. За этот период в клубе проработали Гус Хиддинк, Антонио Конте, Маурицио Сарри, Фрэнк Лэмпард, Томас Тухель, Грэм Поттер, Маурисио Почеттино и Энцо Мареска.

С 2016 года, когда клубом еще правил Роман Абрамович, "аристократы" выиграли АПЛ и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, Суперкубок УЕФА и дважды клубный чемпионат мира.

С уходом российского бизнесмена результаты команды сильно ухудшились.

На днях "Челси" повторил антирекорд вековой давности и вылетел из топ-5 АПЛ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
