Спорт

"Бавария" сотворила исторический рекорд по голам в чемпионате Германии

Футбол Рекорд Баварии, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 18:00
Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" продолжит свое великолепное выступление в текущем сезоне. В прошедшие выходные команда Венсана Компани одержала волевую победу над "Майнцем" (4:3) в рамках выездного матча 31-го тура Бундеслиги, сообщает Zakon.kz.

Для начала надо подчеркнуть, что "Бавария" проигрывала по ходу этой встречи с разницей в три мяча. Подопечные Компани "проснулись" только во втором тайме, когда не только сравняли счет, но и вырвали гостевую победу – 3:4.

Заодно и установили исторический рекорд, который ранее никем не фиксировался.

"Бавария" стала первой командой в истории Бундеслиги, которая достигла рубежа в "50 и больше" мячей в гостевых матчах за один сезон.

Сейчас в активе мюнхенского коллектива 53 гола на выезде.

Команда Компани 20 апреля досрочно оформила чемпионство текущего сезона, в 35-й рекордный раз завоевав "золото" Бундеслиги.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
