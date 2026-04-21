Легенда "Реала" оценил шансы "Баварии" против ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов

28 апреля в Париже состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, где французский ПСЖ примет мюнхенскую "Баварию". В преддверии этого поединка своим прогнозом поделился бывший полузащитник мадридского "Реала" – Тони Кроос, сообщает Zakon.kz.

Легендарный футболист сборной Германии, который два года назад повесил бутсы на гвоздь, считает, что обе команды имеют одинаковые шансы пробиться в финал самого престижного турнира Европы.

"Думаю, "Баварии" нужно сыграть в обороне чуть лучше, чем против "Реала", так как соперник может сыграть более эффективно, чем "мадридцы". В обеих встречах "Бавария" играла в обороне с большим риском, который "Реал" мог бы использовать еще больше во второй игре. Если Компани внесет несколько корректировок, то у них хорошие шансы. Это матч с равными шансами на успех, ПСЖ – действующий чемпион. Исходя из текущей формы, считаю, что это две лучшие команды". Тони Кроос

Кроос занимает второе место среди самых титулованных немецких футболистов в истории, у него 34 трофея, впереди него стоит Томас Мюллер (35).

Тони является чемпионом мира 2014 года, шестикратным победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе "Реала".

Накануне в Мадриде он получил международную спортивную премию Laureus World Sports Awards в номинации "Спортивное вдохновение".