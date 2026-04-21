#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
469.49
552.59
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
469.49
552.59
6.24
Спорт

Легенда "Реала" оценил шансы "Баварии" против ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов

Футбол Комент Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 17:24 Фото: Instagram/laureussport
28 апреля в Париже состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, где французский ПСЖ примет мюнхенскую "Баварию". В преддверии этого поединка своим прогнозом поделился бывший полузащитник мадридского "Реала" – Тони Кроос, сообщает Zakon.kz.

Легендарный футболист сборной Германии, который два года назад повесил бутсы на гвоздь, считает, что обе команды имеют одинаковые шансы пробиться в финал самого престижного турнира Европы.

"Думаю, "Баварии" нужно сыграть в обороне чуть лучше, чем против "Реала", так как соперник может сыграть более эффективно, чем "мадридцы". В обеих встречах "Бавария" играла в обороне с большим риском, который "Реал" мог бы использовать еще больше во второй игре. Если Компани внесет несколько корректировок, то у них хорошие шансы. Это матч с равными шансами на успех, ПСЖ – действующий чемпион. Исходя из текущей формы, считаю, что это две лучшие команды".Тони Кроос

Кроос занимает второе место среди самых титулованных немецких футболистов в истории, у него 34 трофея, впереди него стоит Томас Мюллер (35).

Тони является чемпионом мира 2014 года, шестикратным победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе "Реала".

Накануне в Мадриде он получил международную спортивную премию Laureus World Sports Awards в номинации "Спортивное вдохновение".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: