Спорт

Лидер сборной Казахстана принес важную победу своему клубу в Кубке Гагарина

Хоккей Победа Шайба, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 12:04 Фото: Instagram/hcmetallurg
27 апреля хоккейный клуб "Металлург", одним из лидеров которого является форвард сборной Казахстана Никита Михайлис, сумел обыграть дома казанский "Ак Барс" со счетом 4:2 в рамках второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина, сообщает Zakon.kz.

Победную точку в этой игре поставил именно казахстанский нападающий, отличившись за две с половиной минуты до финальной сирены. В итоге шайба Михайлиса восстановила равновесие в серии между "Металлургом" и "Ак Барсом" – 1-1.

В первой встрече этих команд сильнее были "казанцы" (5:2).

Помимо Никиты, в составе хозяев льда еще отличились Роман Канцеров, Сергей Толчинский и Даниил Вовченко.

У "Ак Барса" авторами шайб стали Артём Галимов и Александр Хмелевски.

Третий и четвертый поединки между этими коллективами теперь уже пройдут на арене казанской дружины 29 апреля и 1 мая.

Тем временем 28 апреля в Лондоне начнется чемпионат мира по настольному теннису. Мужская и женская команды Казахстана проведут свои первые матчи в подгруппах.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Лидер сборной Казахстана сыграет во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина
Лидер сборной Казахстана Михайлис спас "Металлург" от поражения
Три казахстанских хоккеиста сыграют в финале Кубка Гагарина – 2024
