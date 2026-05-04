Элита мирового тенниса выступила с жалобой в адрес "Ролан Гаррос-2026"

Группа из 20 лучших теннисистов планеты, среди которых и мужчины, и женщины, опубликовала заявление, где они выражают разочарование суммой призовых денег на Открытом чемпионате Франции-2026, сообщает Zakon.kz.

В этот топ-список игроков, которые написали письмо в адрес организаторов французского чемпионата, вошли Новак Джокович, Янник Синнер, Карлос Алькарас, Арина Соболенко, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Мирра Андреева и многие другие.

17 апреля "Ролан Гаррос" назвал сумму общего призового фонда, которая была на 9,53% больше, чем год назад.

Однако доля спортсменов в доходах турнира составит менее 15%. Теннисисты ранее просили увеличить этот показатель до 22%, как это принято на турнирах ATP и WTA.

В своем заявлении гранды мирового тенниса также отмечают, что в 2025 году "Ролан Гаррос" заработал 395 млн евро, что на 14% превышает доходы 2024 года. Призовой фонд при этом вырос лишь на 5,4%, а доля игроков сократилась до 14,3%.

Открытый чемпионат Франции пройдет в период с 24 мая по 7 июня. Победители в одиночном разряде получат по 2,8 млн евро, а в парном по 600 тыс. евро.

В середине апреля был опубликован список заявок на "Ролан Гаррос-2026" с участием казахстанских мастеров большой ракетки.