ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов

ПСЖ с Сафоновым в воротах сыграл вничью с "Баварией" и вышел в финал Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Ответная встреча в Мюнхене 7 мая завершилась со счетом 1:1. На третьей минуте матча Усман Дембеле открыл счет с передачи Хвичи Кварацхелии. В компенсированное время Гарри Кейн вырвал для своей команды ничью. Ворота победителей защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

В финале парижский клуб сыграет против "Арсенала".

"Арсеналу" понадобилось ровно 20 лет, чтобы вновь выйти в финал ЛЧ! По совпадению столько же лет прошло между выходом первой и второй части фильма "Дьявол носит Prada", где главную роль играет главная фанатка лондонцев в Голливуде – Энн Хэтэуэй", – обратили внимание на совпадение болельщики клуба.

Игра ПСЖ – "Арсенал" пройдет в Будапеште 30 мая. Стоит отметить, что в прошлом году ПСЖ разгромил "Интер" в финале Лиги чемпионов.

Перед тем как впервые за 20 лет выйти в финал Лиги чемпионов, в Лондоне "Арсенал" обыграл "Атлетико".