Спорт

Топовый испанский защитник покидает "Реал" по окончании сезона

Футбол Уход Реал, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 17:16
Один из титулованных и опытных защитников мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль прощается с клубом, где провел свои золотые годы профессиональной карьеры, сообщает Zakon.kz.

Эту новость 18 мая официально объявила пресс-служба королевского коллектива. Контракт 34-летнего футболиста с мадридским клубом завершится по окончании текущего сезона.

Дани Карвахаль начал свою карьеру в 1999 году с молодежного состава команды "Леман", а потом перебрался в дубль "Реала".

В 2012 году он один сезон отыграл в немецком "Байере", а уже на следующий год был полностью закреплен в основном составе мадридской дружины, где по сей день играет.

Был период, когда Карвахаль надевал капитанскую повязку. Всего на его счету 447 матчей в составе "Реала", где он забил 14 голов.

В последние годы защитника часто преследуют травмы, из-за чего он вынужден пропускать игры и не попадает в состав главной команды.

Из-за травмы правой ноги Даниэль не смог приехать в Алматы на матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Кайрата" осенью 2025 года.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
