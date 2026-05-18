Казахстан представит четырех триатлонистов на турнире в Китае
Международная федерация триатлона (World Triathlon) представила списки участников предстоящего Кубка Азии в Ляньюньгане (Китай). В предварительную заявку сборной Казахстана вошли четыре атлета, сообщает Zakon.kz.
На континентальном турнире в Китае выступят Аян Бейсенбаев, Темирлан Темиров, Максим Шмулич, Арлан Жанабай.
Всего в мужских соревнованиях примут участие 70 спортсменов.
Как отметили в пресс-службе НОК РК, турнир пройдет 23 мая.
