Карлос Алькарас вслед за "Ролан Гаррос" не приедет и на "Уимблдон"

Экс-первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас надолго откладывает свое возвращение на корт. Накануне 23-летний спортсмен сделал заявление, что пропустит Открытый чемпионат Великобритании-2026, сообщает Zakon.kz.

Семикратный чемпион турниров "Большого шлема" вслед за грунтовым чемпионатом мира в Париже не сможет поехать на масштабный травяной турнир в Лондоне.

"Мое восстановление идет хорошо, мне значительно лучше. Но, к сожалению, я еще не готов соревноваться, поэтому вынужден сняться с травяного цикла на турнирах Queen’s Club и "Уимблдоне". Эти два турнира для меня по-настоящему особенные, буду очень по ним скучать. Мы продолжим работать, чтобы вернуться как можно скорее". Карлос Алькарас

В 2025 году испанец дошел до финала "Уимблдона", где проиграл своему извечному сопернику Яннику Синнеру (Италия).

Как известно, Алькарас получил серьезную травму на грунтовом турнире в Барселоне, вследствие чего не может принимать участие во многих соревнованиях.

После двух крупных "Мастерсов", он снял заявку с "Ролан Гаррос-2026".

А французский чемпионат уже в самом разгаре, пока там идут разборки квалифайеров. Накануне не повезло нашему Тимофею Скатову, который на старте был разгромлен американцем Дарвином Бланчем – 1:6, 2:6.