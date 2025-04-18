"Локомотив" и "Спартак" находятся в шаге от полуфинала Кубка Гагарина

17 апреля прошли два поединка стадии четвертьфинала нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. По итогам этих игр клубы "Локомотив" и "Спартак" стали на шаг ближе к выходу в третий раунд текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

Ярославский коллектив в четвертом матче серии с омским "Авангардом" сумел переиграть соперника на выезде – 2:1.

Хозяева льда повели в счете в начале второго периода, когда Рид Буше реализовал большинство своей команды. Спустя пять минут защитник "Локомотива" Александр Елесин восстановил равновесие.

А в овертайме Александр Радулов забросил победную шайбу за гостей. В итоге чемпион КХЛ повел в серии – 3:1 – в рамках игр второго раунда Кубка Гагарина.

В другой встрече игрового дня московский "Спартак" на своей арене разгромил уфимский "Салават Юлаев" (6:2) и также ведет в серии 3-1.

В этом поединке "москвичи" комфортно почувствовали себя уже в первом периоде, когда трижды поразили ворота гостей. Авторами шайб стали Иван Морозов, Михаил Мальцев и Егор Филин. После перерыва "Салават Юлаев" сократил отставание до минимума усилиями Джоша Ливо и Динара Хафизуллина.

Но на этом силы команды Виктора Козлова закончились и дальше забивали только "красно-белые". Итоговую точку поставили Иван Морозов, Адам Ружичка и Александр Беляев – 6:2.

Вечером 18 апреля болельщики минского "Динамо" ждут очередного голевого шоу от своих любимцев, которые в четвертом матче 1/4 Кубка Гагарина примут челябинский "Трактор".