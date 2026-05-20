Казахстанские боксеры в Узбекистане готовятся к Кубку мира в усиленном режиме

В Янгиабаде (Узбекистан) стартовал учебно-тренировочный сбор мужской национальной команды Казахстана по боксу, сообщает Zakon.kz.

В совместной подготовке также принимают участие команды Узбекистана, Таджикистана и Южной Кореи, что придает тренировочному процессу международный статус.

Программа УТС направлена на повышение уровня технического мастерства и совершенствование общей физической подготовки спортсменов.

Сбор является этапом подготовки национальной команды ко второму этапу Кубка мира, который пройдет с 15 по 21 июня в китайском Гуйяне.

Ранее казахстанский боксер Батыр Джукембаев сделал важное заявление о новой должности.