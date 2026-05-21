"Мистер и миссис Теннис": Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис прибыли на "Ролан Гаррос"

20 мая на корте Открытого чемпионата Франции 2026 года появился теннисно-семейный дуэт Свитолина – Монфис, сообщает Zakon.kz.

Пара покорила болельщиков тенниса совместной тренировкой и нежными отношениями на корте. После этого в соцсетях их прозвали "Мистер и миссис Теннис", сравнивая с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли в фильме "Мистер и миссис Смит".

"Ну где еще проявлять чувства, если не в Париже, который носит статус мировой столицы любви", – поддержали в комментариях пару.

Для 39-летнего Монфиса это заключительные соревнования. Француз завершит карьеру в этом сезоне, о чем сообщил у себя в соцсети Х.

"Звучит безумно, но сегодня я начинаю последнюю неделю тренировок на грунте. Не буду скрывать, после всех этих лет ощущаю себя странно", – написал он.

C’est fou, mais aujourd’hui j’attaque ma dernière semaine d’entraînement sur terre battue. Après toutes ces années, je ne vais pas vous cacher que ça fait bizarre. pic.twitter.com/v4ME4DOxth — Gael Monfils (@Gael_Monfils) May 18, 2026

Что касается Свитолиной, то она полна уверенности. Ведь 17 мая ей покорилась прошлогодняя чемпионка "Ролан Гаррос" американка Кори Гауфф. Помимо Элины, впервые в истории в сетке женского одиночного разряда примут участие еще шесть представительниц Украины.

19 мая вторая ракетка мира и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина порадовала публику своей щедростью на открытой тренировке в Париже.