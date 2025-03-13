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Спорт

"Астон Вилла" спустя 42 года вернулась в четвертьфинал Лиги чемпионов

Футбол Лига Чемпионов , фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 10:56 Фото: Instagram/avfcofficial
В ночь на 13 марта английский футбольный клуб "Астон Вилла" пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА впервые за долгие годы. Ранее "львы" добивались подобного успеха в 1983 году, когда получили путевку в 1/4 финала Кубка европейских чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Долгожданного праздника команда Унаи Эмери добилась после того, как дважды переиграла бельгийский "Брюгге" (3:1, 3:0) в рамках игр 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Тем самым "Астон Вилла" спустя 42 года снова поборется за выход в полуфинал самого престижного клубного турнира Европы.

В 1983 году англичан остановили футболисты туринского "Ювентуса" .

Но также надо вспомнить, что "бордово-голубая армия" является одной из пяти английских команд, кто добивался победы в Кубке европейских чемпионов. "Вилла" стала обладателем престижного трофея 26 мая 1982 года в голландском Роттердаме в финальном поединке против мюнхенской "Баварии" – 1:0 благодаря голу Питера Уита.

Кто знает, футбол ныне непредсказуем, может, клуб из Бирмингема повторит успех 43-летней давности и во второй раз привезет домой желанный трофей.

Но для этого команде Эмери необходимо преодолеть три великие вершины, первой из которых в 1/4 финала Лиги чемпионов будет французский ПСЖ.

"Парижане" в ночь на 12 марта выбили из турнира главного его фаворита – "Ливерпуль".

Первое противостояние между ПСЖ и "Астон Виллой" пройдет в Париже 8 или 9 апреля, ответная встреча запланирована на 15-16 апреля.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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