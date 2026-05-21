Бразильская звезда Каземиро собирается стать напарником Лионеля Месси
34-летний полузащитник в данное время почти уже договорился о переходе в клуб МЛС, осталось только выяснить некоторые детали контракта и официально сделать заявление в прессе.
🚨 BREAKING: Inter Miami are closing in on a deal to sign Casemiro on a free transfer. Brazilian has indicated he wants to join and verbal terms almost finalised.— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 20, 2026
Miami optimistic they can pull off the transfer while staying within MLS’ financial rules.
Бразильский футболист на правах свободного агента планирует продолжить карьеру за океаном. Скорее всего, данная информации уже будет доступна после заключительного 38-го тура АПЛ, где "МЮ" 24 мая сыграет в гостях с "Брайтоном".
О своем уходе из клуба бразилец объявил еще в январе этого года.
После матча с "Брайтоном" Каземиро также начнет подготовку к ЧМ-2026.