"Локомотив" второй год подряд становится обладателем Кубка Гагарина

Поздно вечером 21 мая ярославский хоккейный клуб "Локомотив" на выезде обыграл казанский "Ак Барс" в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ со счетом 3:2 (серия 4-2) и защитил титул победителя Кубка Гагарина, сообщает Zakon.kz.

Авторами победных шайб в составе гостей стали Егор Сурин (дубль) и Максим Шалунов. У хозяев льда отметились Нэйтан Тодд и Никита Лямкин.

Тем самым "железнодорожники" второй сезон подряд забирают престижный трофей и сравнялись с СКА (Санкт-Петербург) и "Динамо" (Москва) по количеству титулов в КХЛ.

А канадский наставник "Локо" Боб Хартли признан первым зарубежным специалистом в истории, кому удалось завоевать два титула в КХЛ.

Пять лет назад он брал Кубок Гагарина с омским "Авангардом".

Сразу же после триумфа 65-летний титулованный тренер объявил, что завершает свою карьеру.

Самым ценным игроком Кубка Гагарина-2026 назван голкипер чемпионского клуба Даниил Исаев. В минувшем сезоне 26-летний вратарь сыграл 56 игр, где одержал 30 побед с коэффициентом надежности 1,89 при 92,7% отраженных бросков. Также в его активе семь матчей "на ноль".

