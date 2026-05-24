Рыбакина узнала потенциальную соперницу после яркой победы оппонентки

Стала известна потенциальная соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (2-е место в рейтинге WTA) во втором круге "Ролан Гаррос", сообщает Zakon.kz.

Если в первом раунде Рыбакина победит словенку Веронику Эрьявец (85-е место), то во втором сыграет с украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой (54-е место), которая разгромила россиянку Анну Блинкову (99-е место) – 6:3, 6:1.

Матч Рыбакина – Эрьявец состоится в понедельник, 25 мая. Напомним, в этом году призовой фонд "Ролан Гаррос" составляет 61 723 000 евро. Победительница одиночного разряда заработает 2 800 000 евро, а также получит 2000 рейтинговых очков.

Ранее бывшая первая ракетка мира из России Евгений Кафельников поделился ожиданиями от предстоящего турнира Большого шлема – "Ролан Гаррос"-2026.