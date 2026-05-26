Сборная Колумбии определилась со своим составом на ЧМ-2026 по футболу

Фото: Instagram/fcfseleccioncol

Федерация футбола Колумбии опубликовала заявку своей сборной на участие в мировом первенстве 2026 года, который стартует уже в ближайшие две с половиной недели в США, Канаде и Мексике, сообщает Zakon.kz.

Главный тренер "кофейщиков" Нестор Лоренсо пригласил в состав главной команды страны 26 футболистов, среди которых есть немало известных личностей. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Selección Colombia (@fcfseleccioncol) Вратари: Камило Варгас ("Атлас"), Давид Оспина ("Атлетико Насьональ") и Альваро Монтеро ("Велес Сарсфилд"). Защитники: Даниэль Муньос ("Кристал Пэлас"), Сантьяго Ариас ("Индепендьенте"), Йерри Мина ("Кальяри"), Давинсон Санчес ("Галатасарай"), Джон Лукуми ("Болонья"), Вильер Дитта ("Крус Асуль"), Хоан Мохика ("Мальорка") и Дейвер Мачадо ("Нант"). Полузащитники: Ричард Риос ("Бенфика"), Хефферсон Лерма ("Кристал Пэлас"), Густаво Пуэрта ("Расинг Сантандер"), Кевин Кастаньо ("Ривер Плейт"), Джон Арьяс ("Палмейрас"), Хамес Родригес ("Миннесота Юнайтед"), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт"), Хорхе Карраскаль ("Фламенго") и Хуан Камило Портилья ("Атлетико Паранаэнсе"). Нападающие: Луис Диас ("Бавария"), Луис Суарес ("Спортинг"), Карлос Гомес ("Васко да Гама"), Хаминтон Кампас ("Росарио Сентраль"), Джон Кордоба ("Краснодар") и Хуан Камило Эрнандес ("Бетис"). На ЧМ-2026 сборная Колумбии сыграет в группе К против команд Португалии, ДР Конго и Узбекистана. А накануне свою заявку на участие в предстоящем мундиале отправили действующие чемпионы Европы.

