Спорт

Сборная Колумбии определилась со своим составом на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Состав ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 12:39 Фото: Instagram/fcfseleccioncol
Федерация футбола Колумбии опубликовала заявку своей сборной на участие в мировом первенстве 2026 года, который стартует уже в ближайшие две с половиной недели в США, Канаде и Мексике, сообщает Zakon.kz.

Главный тренер "кофейщиков" Нестор Лоренсо пригласил в состав главной команды страны 26 футболистов, среди которых есть немало известных личностей.

Вратари: Камило Варгас ("Атлас"), Давид Оспина ("Атлетико Насьональ") и Альваро Монтеро ("Велес Сарсфилд").

Защитники: Даниэль Муньос ("Кристал Пэлас"), Сантьяго Ариас ("Индепендьенте"), Йерри Мина ("Кальяри"), Давинсон Санчес ("Галатасарай"), Джон Лукуми ("Болонья"), Вильер Дитта ("Крус Асуль"), Хоан Мохика ("Мальорка") и Дейвер Мачадо ("Нант").

Полузащитники: Ричард Риос ("Бенфика"), Хефферсон Лерма ("Кристал Пэлас"), Густаво Пуэрта ("Расинг Сантандер"), Кевин Кастаньо ("Ривер Плейт"), Джон Арьяс ("Палмейрас"), Хамес Родригес ("Миннесота Юнайтед"), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт"), Хорхе Карраскаль ("Фламенго") и Хуан Камило Портилья ("Атлетико Паранаэнсе").

Нападающие: Луис Диас ("Бавария"), Луис Суарес ("Спортинг"), Карлос Гомес ("Васко да Гама"), Хаминтон Кампас ("Росарио Сентраль"), Джон Кордоба ("Краснодар") и Хуан Камило Эрнандес ("Бетис").

На ЧМ-2026 сборная Колумбии сыграет в группе К против команд Португалии, ДР Конго и Узбекистана.

А накануне свою заявку на участие в предстоящем мундиале отправили действующие чемпионы Европы.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
