Стали известны все четвертьфинальные пары ЧМ-2026 по хоккею в элите

В ночь на 27 мая окончательно определились восемь хоккейных сборных чемпионата мира 2026 года, которые завтра продолжат борьбу за медали текущего турнира в Швейцарии, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба IIHF, из группы A в плей-офф ЧМ-2026 пробились Швейцария, Финляндия, Латвия и США.

Из группы B борьбу за титул сильнейших на планете продолжат Канада, Норвегия, Чехия и Швеция.

В итоге четвертьфинальные пары ЧМ-2026 по хоккею в элитном дивизионе выглядят следующим образом:

Швейцария – Швеция;

Канада – США;

Финляндия – Чехия;

Норвегия – Латвия.

Матчи за выход в полуфиналы данного турнира состоятся 28 мая, а спустя два дня команды разыграют путевки в финал, который, как и поединок за третье место, пройдет 31 мая.

