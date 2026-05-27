Спорт

Стали известны все четвертьфинальные пары ЧМ-2026 по хоккею в элите

Хоккей 1/4 финала Участники, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 13:10 Фото: iihf.com
В ночь на 27 мая окончательно определились восемь хоккейных сборных чемпионата мира 2026 года, которые завтра продолжат борьбу за медали текущего турнира в Швейцарии, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба IIHF, из группы A в плей-офф ЧМ-2026 пробились Швейцария, Финляндия, Латвия и США.

Из группы B борьбу за титул сильнейших на планете продолжат Канада, Норвегия, Чехия и Швеция.

В итоге четвертьфинальные пары ЧМ-2026 по хоккею в элитном дивизионе выглядят следующим образом:

  • Швейцария – Швеция;
  • Канада – США;
  • Финляндия – Чехия;
  • Норвегия – Латвия.

Матчи за выход в полуфиналы данного турнира состоятся 28 мая, а спустя два дня команды разыграют путевки в финал, который, как и поединок за третье место, пройдет 31 мая.

Между тем грузинская звезда ПСЖ Хвича Кварацхелия рассказал о секрете успеха своей команды за последние годы.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
