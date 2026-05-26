Грузинская звезда ПСЖ рассказал о секрете успеха команды за последние годы
30 мая в Будапеште (Венгрия) завершится большой футбольный сезон в Европе. На "Пушкаш Арене" в финале Лиги чемпионов УЕФА встретятся лондонский "Арсенал" и французский ПСЖ, сообщает Zakon.kz.
В преддверии битвы двух лучших клубов Европы грузинский вингер "парижан" Хвича Кварацхелия назвал самое положительное качество своих коллег в каждом противостоянии.
"Думаю, единство – это одна из самых сильных сторон нашей команды. Мы рады играть вместе, чувствуется невероятное сплочение, и знаем, что если будем бороться друг за друга и играть в привычный для себя футбол, то сможем победить кого угодно". Хвича Кварацхелия
В этом сезоне парижский коллектив снова стал чемпионом страны в рекордный 14-й раз за всю историю французского футбола.
К тому же команда Луиса Энрике планирует защитить титул в Лиге чемпионов УЕФА.
"Это действительно сложная задача, у нас было много встреч, где нам приходилось бороться до конца и обыграли ряд очень сильных команд. У нас много качественных игроков, которые могут все. Поэтому я думаю, что нам просто нужно поверить в себя и отдать все, чтобы выиграть этот трофей снова".Хвича Кварацхелия
ПСЖ в финале прошлого сезона Лиги чемпионов разгромил итальянский "Интер" со счетом 5:0.
А вот "Арсенал" впервые за 20 лет сыграет в решающем матче самого престижного клубного турнира Европы.
