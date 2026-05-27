Рыбакина приблизилась к успеху Иги Швёнтек после победы на "Ролан Гаррос"

Победа над словенкой Вероникой Эрьявец сделала казахстанку Елену Рыбакину второй теннисисткой, выигравшей стартовый раунд ТБШ наибольшее количество раз, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, 26 мая "Снежная королева" успешно стартовала на "Ролан Гаррос", остановив словенку со счетом 6:2, 6:2.

Теперь казахстанка имеет 14 выигранных матчей подряд на последних турнирах "Большого шлема". Больше, чем у Рыбакиной, побед в стартовых раундах имеет лишь польская спортсменка Ига Швёнтек (26).

