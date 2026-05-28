Золотой старт: Казахстан успешно стартовал на юношеском ЧМ по борьбе во Вьетнаме

Фото: olympic.kz

В Дананге (Вьетнам) стартовал юношеский чемпионат мира по видам борьбы. В первый день турнира определились лучшие борцы греко-римского стиля в семи весовых категориях, сообщает Zakon.kz.

Команда Казахстана отметилась четырьмя наградами. Обладателем золотой медали в весовой категории до 51 кг стал Куанышбек Жанажол. "Серебро" стране принес Арыстан Темиргали (до 110 кг). На третью ступень пьедестала поднялись Али Алмас (до 45 кг) и Датка Лесбек (до 48 кг).

