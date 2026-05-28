#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
Спорт

Золотой старт: Казахстан успешно стартовал на юношеском ЧМ по борьбе во Вьетнаме

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 19:16 Фото: olympic.kz
В Дананге (Вьетнам) стартовал юношеский чемпионат мира по видам борьбы. В первый день турнира определились лучшие борцы греко-римского стиля в семи весовых категориях, сообщает Zakon.kz.

Команда Казахстана отметилась четырьмя наградами. Обладателем золотой медали в весовой категории до 51 кг стал Куанышбек Жанажол. "Серебро" стране принес Арыстан Темиргали (до 110 кг).

На третью ступень пьедестала поднялись Али Алмас (до 45 кг) и Датка Лесбек (до 48 кг).

Ранее сообщалось, что Шавкат Рахмонов возобновил тренировки, ссылаясь на фразы Абая Кунанбаева.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанские спортсмены триумфально начали ЧА по борьбе в Дананге
23:09, 23 мая 2026
Казахстанские спортсмены триумфально начали ЧА по борьбе во Вьетнаме
спорт
18:33, 01 декабря 2025
Чемпионат Казахстана по видам борьбы стартовал в Алматы
чемпионат Казахстана по видам борьбы
20:48, 03 декабря 2025
Первые медали чемпионата Казахстана по видам борьбы разыграли в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан разгромил Индию и вновь сыграет с Ираном на чемпионате Центральной Азии
19:07, Сегодня
Казахстан разгромил Индию и вновь сыграет с Ираном на чемпионате Центральной Азии
Фото: ATP
18:41, Сегодня
Теннисисты, о которых Бублик говорил, что их цель "обоссать его и Медведа", вылетели с "РГ"
Фото: ФК &quot;Актобе&quot;
18:15, Сегодня
Гол ударом через себя - в видеообзоре матча КПЛ "Окжетпес" - "Актобе"
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
18:15, Сегодня
Супертяжеловес Арыстан Темиргали проиграл за Казахстан в финале чемпионата Азии по борьбе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: