Спорт

Как изменилась таблица КПЛ-2026 после первого поражения "Кайрата"

Футбол Таблица КПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 09:57
Накануне поздно вечером завершились поединки 12-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, по исходу которых сменился лидер турнирной таблицы. Теперь на вершине списка лучших стоит "Ордабасы" из Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Южане добились подобного успеха после того, как дома обыграли в центральном матче тура чемпиона страны – "Кайрат" – со счетом 2:1.

Благодаря этой победе "Ордабасы" набрал 28 очков и вышел на первое место таблицы КПЛ-2026.

Алматинский коллектив после первого поражения в нынешнем казахстанском чемпионате опустился на вторую позицию (26).

Призовую тройку замыкает "Окжетпес" (23), который у себя дома избежал неудачи на последних секундах матча с "Актобе".

Еще в ряде встреч 12-го тура были зафиксированы интересные результаты: "Алтай" – "Астана" – 1:1, "Иртыш" – "Улытау" – 1:1, "Кызылжар" – "Жетысу" – 3:2, "Атырау" – "Тобыл" – 1:1, "Кайсар" – "Елимай" – 2:3, "Женис" – "Каспий" – 1:0.

Сейчас в КПЛ-2026 наступит небольшая пауза до 13-14 июня в связи с товарищескими играми сборной Казахстана.

А потом нас ожидает интересная схватка в Семее, где "Елимай" примет "Ордабасы".

Куандык Шынасилов
